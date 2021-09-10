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Головченко: реализация союзных программ с Россией даст прирост ВВП Белоруссии

Прогнозируют прирост ВВП примерно на $1 млрд

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Реализация пакета союзных программ с Российской Федерацией даст прирост ВВП Белоруссии примерно на $1 млрд. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, подводя итоги заседания Совета министров Союзного государства, передает корреспондент ТАСС с места события.

"По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на $1 млрд, не считая тех дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке, которые будут созданы в ходе реализации мероприятий союзных программ", - отметил глава белорусского правительства.

Теги
БелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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