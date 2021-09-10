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Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства - заявление.

Динамика ключевой ставки Центробанка
Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых
Кроме того, ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях
Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых
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