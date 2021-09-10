Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Банк России вновь повысил ключевую ставку, в этот раз на 0,25 п. п., до 6,75% годовых, указав на возможность ее дальнейшего повышения на следующих заседаниях. Это следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Совет директоров Банка России 10 сентября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 25 б. п., до 6,75% годовых. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса. В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - отметил ЦБ.

Регулятор указал, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Потребительские кредиты

Банк России продолжает оценивать темпы роста потребительских кредитов как высокие.

"Темпы роста потребительских кредитов остаются высокими. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика позволит повысить привлекательность депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования", - отмечается в сообщении.

Ипотечные кредиты

Рост ипотечных кредитов в РФ замедлился после изменения параметров льготных программ.

Регулятор также отмечает некоторый рост кредитных и депозитных ставок вслед за повышением ключевой ставки в марте - июле.