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ЦБ оценил годовую инфляцию в России на 6 сентября на уровне 6,74%

Инфляция складывается выше прогноза Банка России, отметил регулятор

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России на 6 сентября 2021 года составила 6,74%, следует из сообщения ЦБ РФ.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В августе месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен вновь выросли после замедления в июле. Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении", - отметил регулятор.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, отклонение инфляции вверх от цели может быть более долгим, отмечает ЦБ.

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