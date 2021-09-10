Совмин Союзного государства одобрил 28 отраслевых программ

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил в пятницу об одобрении интеграции в рамках Союзного государства на основе 28 согласованных отраслевых программ.

"Только что завершилось заседание Совета министров Союзного государства, главное - одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ, они все согласованы", - сказал председатель правительства РФ, выступая с заявлением для прессы по итогам заседания. По его словам, "эти программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах совместной деятельности".

"Это и промышленность, и энергетика, финансы, агропромышленный комплекс", - перечислил глава российского кабинета министров. Он отметил, что программы также "предусматривают сближение подходов в области макроэкономики, налогового и таможенного регулирования, денежно-кредитной политики в целом". "Союзные программы касаются транспортного рынка, маркировки товаров, платежных систем, ветеринарного и фитосанитарного контроля, защиты прав потребителей и унификации законодательства в социально-трудовой сфере", - отметил Мишустин.

Он сообщил, что по поручению президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко принято совместное заявление глав правительств России и Белоруссии. "В нем отразили принципиальные задачи союзного строительства", - сказал премьер-министр, добавив, что "это заявление будет опубликовано, чтобы все могли ознакомиться более подробно с деталями".

"Мы рассчитываем, что одобренные сегодня решения будут утверждены Высшим государственным советом Союзного государства. У нас общая цель - добиться роста наших экономик, повышения благосостояния наших людей и при этом сохранить суверенитет наших стран вне зависимости от осложняющейся внешней конъюнктуры", - заявил Мишустин. По его оценке, "от интеграции в рамках Союзного государства выиграют все". "Предприниматели получат новые возможности для ведения бизнеса, появятся условия для запуска перспективных проектов в транспорте, энергетике и во многих других отраслях", - указал председатель правительства РФ.

Новые возможности

"Конечно, углубление взаимодействия лучшим образом отразится на благосостоянии граждан Союзного государства: мы создаем равные возможности для работы, для получения социальной поддержки, доступа к образованию", - подчеркнул Мишустин.

На его взгляд, "не менее важно, чтобы людям было удобно путешествовать внутри Союзного государства". Он напомнил о принятом решении о возобновлении в полном объеме авиасообщения между Россией и Белоруссией. "Уже в ближайшее время наши граждане смогут без ограничений летать на самолетах в аэропорты двух стран, открытые в том числе для международных рейсов", - считает глава кабинета министров РФ.

По его оценке, "сегодняшнее заседание прошло в откровенной, конструктивной атмосфере, подтвердило еще раз общий настрой на развитие интеграции". "Я уверен, что все намеченные планы, а они действительно амбициозные, будут реализованы в полном объеме, и российская сторона, и белорусские партнеры готовы к совместной активной работе", - отметил председатель российского правительства. "Мы будем вместе находить оптимальные решения самых сложных вопросов на основе взаимной выгоды и с опорой на братский характер наших многолетних отношений, это нам позволит в полной мере раскрыть созидательный потенциал Договора о Союзном государстве", - заверил Мишустин.