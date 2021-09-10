К 874-летию Москвы "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Карты" выпустили виртуальный гид по столице

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Карты" создали виртуальный гид по Москве к 874-летию города. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Яндекс.Дзена".

"Ко Дню города Москвы, который пройдет 11-12 сентября, "Яндекс.Дзен" вместе с "Яндекс.Картами" подготовили виртуальный гид по городу. На карточках популярных городских площадей, зданий, парков появятся короткие описания этих мест и ссылки на статьи блогеров "Дзена". Чтобы увидеть все объекты на карте или посмотреть, есть ли объекты "с историей" поблизости, достаточно вбить в поиске "Яндекс.Карт" запрос "Дзен в Картах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более двухсот описаний достопримечательностей Москвы со ссылками на статьи блогеров "Яндекс.Дзена", где они рассказывают о неочевидных фактах о той или иной достопримечательности, появятся в "Яндекс.Картах".