Nord Stream 2 AG планирует ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию до конца года

ТАСС, 10 сентября. Ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию планируется до конца 2021 года, будут проведены пусконаладочные работы, говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2 AG.

"Сегодня секции второй нитки "Северного потока 2", идущие от берега Германии и из вод Дании, были соединены между собой при помощи надводного захлеста. Концы тянущихся с противоположных сторон секций были подняты со дна над поверхностью моря трубоукладочной баржой "Фортуна", обрезаны до нужной длины и соединены. Сварной шов был осуществлен на надводной платформе, закрепленной с внешней стороны борта судна, после чего единая завершенная нитка газопровода была погружена на морское дно", - сказано в сообщении.

Ранее "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" было полностью завершено утром 10 сентября.

"Далее будут проведены пусконаладочные работы, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года", - отметили в Nord Stream 2 AG.

Опрошенные ТАСС эксперты допустили, что "Северный поток - 2" может заработать на полную мощность до конца этого года на фоне низкой заполненности европейских хранилищ газа и рекордных цен на газ. Трубопровод может быть готов к запуску первого газа уже с 1 октября.

О проекте

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 году после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

"Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.