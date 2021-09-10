Ассоциация КМНС предлагает приравнять общины к сельскохозяйственным товаропроизводителям

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ предлагает отнести общины КМНС к сельскохозяйственным товаропроизводителям. Соответствующее предложение озвучила юрист-эксперт ассоциации Юлия Якель на заседании рабочей группы Совета по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики.

"Мы предлагаем внести в Госдуму законопроект, который называется "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отнесения общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока к сельскохозяйственным товаропроизводителям", - сказала она.

Как пояснил ТАСС вице-президент ассоциации Сергей Сизоненко, положения этого законопроекта позволят общинам стать равноправными участниками аграрного рынка.

"Сегодня общины лишены возможности пользоваться обширным инструментарием поддержки сельхозтоваропроизводителей, который существует в нашей стране", - подчеркнул он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике, предполагающую в том числе обеспечение интернетом, развитие промыслов и продвижение их продукции на отечественных и международных рынках. Программа включает шесть основных направлений: развитие инфраструктуры, продвижение продукции традиционной хозяйственной деятельности на российском и международном рынках, развитие туристической индустрии в местах проживания малочисленных народов, включая субсидирование затрат на создание новых объектов и повышение качества услуг, а также развитие образования.