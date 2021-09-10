Чувашия попросит 300 млн рублей на цифровизацию в рамках индивидуальной программы развития

ТАСС, 10 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев предложил предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) республики, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по итогам совещания с куратором округа вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко и главами регионов, входящих в ПФО.

"Олег Николаев предложил предусмотреть дополнительное финансирование ИПСЭР в объеме 300 млн рублей под новое направление - мероприятия по цифровизации, прежде всего, отраслей, которые задействованы при ее реализации", - сообщили в пресс-службе.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы разработана Минпромторгом России совместно с правительством Чувашской Республики и нацелена на устранение отклонения отдельных социально-экономических показателей от среднероссийского уровня. ИПСЭР является составной частью Комплексной программы социально-экономического развития республики.

Ранее сообщалось, что общий объем финансирования программы до 2024 года должен составить 5 млрд 50 млн рублей, из них большая часть - федеральные средства.