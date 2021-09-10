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Набиуллина: ДКП не должна допустить раскручивания инфляционной спирали

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина Гавриил Григоров/ТАСС
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика РФ (ДКП) не должна допускать раскручивания инфляционной спирали, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Денежно-кредитная политика не должна допустить раскручивания инфляционной спирали и поэтому должна реагировать на временные факторы в той мере, в которой они через рост инфляционных ожиданий трансформируются в устойчивые", - сказала она.

ЦБ не исключает дополнительных мер для охлаждения рынка необеспеченного потребкредитования, добавила она.

ЦБ допускает возможность ряда повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, уточнила Набиуллина. Кроме того, ЦБ РФ в октябре уточнит прогноз по инфляции и ВВП на 2021 год.

Как отметила глава Банка России, для возвращения инфляции в РФ к 4% может понадобиться не одно повышение ключевой ставки.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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