Набиуллина: ДКП не должна допустить раскручивания инфляционной спирали

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Денежно-кредитная политика РФ (ДКП) не должна допускать раскручивания инфляционной спирали, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Денежно-кредитная политика не должна допустить раскручивания инфляционной спирали и поэтому должна реагировать на временные факторы в той мере, в которой они через рост инфляционных ожиданий трансформируются в устойчивые", - сказала она.

ЦБ не исключает дополнительных мер для охлаждения рынка необеспеченного потребкредитования, добавила она.

ЦБ допускает возможность ряда повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях, уточнила Набиуллина. Кроме того, ЦБ РФ в октябре уточнит прогноз по инфляции и ВВП на 2021 год.

Как отметила глава Банка России, для возвращения инфляции в РФ к 4% может понадобиться не одно повышение ключевой ставки.