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Динамика ключевой ставки Центробанка

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ выше 7%

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ РФ выше 7%.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
Набиуллина: ЦБ не видит оснований для вмешательства регулятора в ситуацию с Wildberries
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