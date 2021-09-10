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ЦБ не видит оснований для вмешательства в ситуацию с Wildberries и платежными системами

Глава Банка России подчеркнула, что это вопрос договорных отношений
© Lena Ogurtsova/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ не видит оснований для вмешательства регулятора в ситуацию с Wildberries и платежными системами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается ситуации с платежными системами, мы конечно в курсе того, что происходит, но, на наш взгляд, это вопрос договорных отношений. По нашей оценке, там нет нарушений законодательства и нет оснований для вмешательства регулятора", - сказала она.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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