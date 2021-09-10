Суд во Франции обязал Uber выплатить таксистам €180 тыс. компенсаций

ПАРИЖ, 10 сентября. /ТАСС/. Французское подразделение компании Uber должно будет выплатить таксистам более €180 тыс. в качестве компенсации за неравные условия конкуренции, возникшие в результате появления сервиса UberPOP. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на решение суда.

Иск более чем 900 таксистов охватывает период с 2014 по 2015 год. Суд, в частности, поддержал их претензии по поводу того, что данный сервис, позволявший заниматься извозом любым зарегистрированным автолюбителям, "нанес моральный ущерб, заключающийся в ухудшении имиджа и репутации водителей такси". Теперь компания должна будет выплатить каждому из них по €200, а также €5 тыс. профсоюзу таксистов.

Это уже второй приговор по данному делу - в 2015 году суд оштрафовал компанию на €150 тыс. в пользу государства.

Компания Uber с помощью мобильного приложения UberPOP оказывала услуги по перевозке пассажиров на частных автомобилях, хотя не имела на это права, так как получила лицензию на "предоставление клиентам машин с шофером". Соответствующее лицензирование должны были проходить и подключенные к системе водители. Предоставление услуги UberPOP было приостановлено во Франции в 2015 году. Как пояснили в самой компании, теперь водители получают лицензию и сдают те же экзамены, что и обычные таксисты.