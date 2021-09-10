Провинция КНР Хайнань усилит сельскохозяйственное сотрудничество с Африкой

ХАЙКОУ /Китай/, 10 сентября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань планирует усилить сотрудничество с африканскими странами в области сельского хозяйства. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заместителя главы провинциального управления иностранных дел Лю Хунмэй.

В ходе онлайн-форума по китайско-африканскому сотрудничеству Лю Хунмэй отметила, что Хайнань организует тренировочные занятия для исследователей, экспертов и предпринимателей из Африки. В процессе обучения китайские специалисты поделятся своими знаниями по тропическому сельскому хозяйству, экологическому развитию и борьбе с бедностью.

В онлайн-форуме приняли участие представители Ганы, Египта, Кот-д'Ивуара, Мозамбика, Руанды, Сьерра-Леоне, Танзании и Эфиопии.

За последние годы Хайнань организовал 45 тренировочных сессий по тропическим сельскохозяйственным технологиям для представителей из стран Африки, китайские преподаватели обучили 1 320 специалистов из 40 африканских стран.

Хайнань активно сотрудничает с Африкой в сельскохозяйственной отрасли. Объем торговли между этой провинцией КНР и африканскими странами за первые семь месяцев текущего года превысил 2,52 млрд юаней (около $390 млн). Этот показатель вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.