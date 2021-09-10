Эксперт: создание строительного кластера в ДФО поможет решить проблему нехватки кадров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Создание кластера строительных материалов в Хабаровском крае позволит решить не только проблемы недостатка объемов стройматериалов и их высокой стоимости, но и снять ограничения, связанные с нехваткой специалистов. Такое мнение высказал на Столыпин-форуме управляющий партнер ГК "ДА! Девелопмент" Денис Грось.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), президент России Владимир Путин отметил дефицит стройматериалов на Дальнем Востоке, которые "приходится завозить за сотни, а то и за тысячи км". В связи с этим глава государства поручил подготовить предложения по созданию строительного кластера в Хабаровском крае, а также призвал кратно увеличить производство стройматериалов в Дальневосточном федеральном округе.

"В начале года родилась идея по созданию дальневосточного кластера производителей строительных материалов, который сразу снимает два ограничения, это ограничение, которое связано с объемом производимых стройматериалов, и второе - это ограничение, связанное с персоналом. <…> И мы очень рассчитываем, что поручение, которое президент дал на Восточном экономическом форуме, о создании этого дальневосточного кластера производителей стройматериалов, даст эффект", - сказал Грось.

По его словам, в состав кластера войдут высшие и средне-специальные учебные заведения, в которых будет вестись подготовка кадров с "прицелом на реальные потребности застройщиков, подрядчиков и поставщиков".

Грось отметил, что реализация программы "Дальневосточная ипотека" вызвала рост спроса на жилье, и, как следствие, необходимость увеличивать предложение, что обострило такие проблемы как дефицит техники, нехватку специалистов и высокие цены на строительные материалы. "Теперь мы видим, что этот экстремально высокий спрос, который у нас существовал в первичке со стороны физических лиц, переместился на звено ниже - к застройщикам. То есть мы теперь обеспечиваем экстремально высокий спрос на стройматериалы, на рабочую силу, на генподрядчиков, на строительную технику, а спрос удовлетворить нечем", - сказал Грось, отметив, что это повлекло за собой рост себестоимости жилья.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.