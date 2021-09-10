ВЭБ готов вложить 340 млрд рублей в проекты развития электротранспорта в 12 городах РФ

ТАГАНРОГ /Ростовская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк рассматривает проекты развития электротранспорта в 12 городах России на общую сумму около 340 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Николай Цехомский в ходе визита в Ростовскую область.

"Сейчас у нас на рассмотрении 12 городов, 12 региональных планов по развитию электротранспортной инфраструктуры. Мы работаем совместно с правительством, для этого необходимы федеральные деньги, специальное субсидирование. Общий объем проектов этих первых 12 городов - примерно 340 млрд рублей", - сказал Цехомский.

По его словам, на следующем этапе планируется включение в программу развития электротранспорта большего числа российских городов.

В настоящее время ВЭБ, компания "Синара - транспортные машины" в лице дочерней "Синара - ГТР Таганрог", а также власти Ростовской области принимают участие в реализации проекта модернизации трамвайной сети в городе Таганроге. В обновление трамвайной сети города планируется вложить 11,8 млрд рублей, в общей сложности в Таганроге построят 45,5 км современных трамвайных путей, закупят 60 современных трамваев, построят 80 современных остановочных комплексов. В пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала старт второму этапу проекта, который планируется завершить до октября 2022 года.