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Россельхознадзор обнаружил карантинные объекты в азербайджанских нектаринах и абрикосах

В ведомстве попросили принять меры для недопущения в дальнейшем отправок на территорию РФ зараженных грузов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор в ходе переговоров с компетентным ведомством Азербайджана выразил обеспокоенность выявлением карантинных объектов в азербайджанских нектаринах и абрикосах. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили в ведомстве, 10 сентября в видеорежиме прошли переговоры между Россельхознадзором и руководителем аппарата агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики Эльханом Микаиловым.

"Российская сторона уведомила о выявлении в партиях нектаринов и абрикосов, поступивших из Азербайджана, карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). Служба выразила обеспокоенность в связи с обнаружениями. Отмечено, что нотификации о зафиксированных фактах направлены азербайджанским коллегам", - отмечается в сообщении.

Россельхознадзор попросил принять меры для недопущения в дальнейшем отправок на территорию Российской Федерации зараженных грузов, в том числе контролировать каждую высылаемую в Россию партию, а также провести расследование причин случившегося и проинформировать о его результатах. Россельхознадзор подчеркнул, что ввоз в Россию подкарантинных товаров допускается только из зон, мест, участков, свободных от карантинных объектов.

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