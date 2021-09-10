Цена газа в Европе вплотную подошла к $710 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 10 сентября. Цена на газ в Европе в ходе торгов 10 сентября вплотную приблизилась к отметке $710 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в пятницу на пике почти достигла $709 за 1 тыс. куб. м, или €57,91 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

К настоящему времени цена газа замедлила рост - до около $701,2 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости с начала дня составляет 1,23%.