Югра не прогнозирует снижение объемов добычи нефти по итогам 2021 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) не ожидают снижения объема добычи нефти в регионе в 2021 году в сравнении с 2020 годом. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова сообщила журналистам в пятницу в кулуарах Форума социальных инноваций регионов.

ХМАО является основным нефтедобывающим регионом России - на его долю приходится около 42% общероссийской добычи. Доходы от добычи нефти формируют более 70% бюджета Югры.

"По нашим расчетам, основанным на данных нефтедобывающих предприятий, падения объема добычи по сравнению с 2020 годом мы не будем фиксировать. То есть падение стабилизировалось и принятые решения ОПЕК+ по наращиванию объемов добычи на это позитивно влияют", - сказала Комарова.

Как сообщал ранее ТАСС директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, объем добычи нефти в ХМАО по итогам первого полугодия 2021 года снизился почти на 5% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 104,1 млн тонн.

В регионе в 2018 году впервые с 2008 года удалось получить положительную динамику по добыче нефти. В 2018 году было добыто 236,5 млн тонн, что на 0,5% больше показателя 2017 года. Ежегодно добыча падала примерно на 1,5% из-за постепенного истощения запасов на старых месторождениях. Добиться роста добычи нефти позволили специальные налоговые режимы. Они привели к росту эксплуатационного бурения, а адресные административные меры способствовали ускоренному вводу месторождений в промышленную эксплуатацию.