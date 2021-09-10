Власти Астраханской области намерены привлечь 2,7 млрд рублей в развитие водоснабжения

АСТРАХАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Астраханской области подали заявку на привлечение инфраструктурного кредита на сумму 2,7 млрд рублей для модернизации системы водоснабжения в регионе, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Мы сегодня заявились на 2,7 млрд для модернизации системы водоподачи и водоотведения и рассчитываем, что наша заявка будет рассмотрена", - сказал Бабушкин.

Как отметил находящийся с рабочей поездкой в Астрахани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, решение о бюджетных кредитах для развития инфраструктуры регионов будет принято в ближайшую неделю. "Я вижу позитивную динамику в развитии Астраханской области, и эту динамику надо поддерживать и по возможности ускорять", - добавил Хуснуллин.

В этом году в Астраханской области из-за высоких температур и отсутствия осадков сложилась неблагоприятная водохозяйственная обстановка - из-за снижения уровня воды отмечалось ухудшение водоснабжения в отдельных населенных пунктах. В августе Росводресурсы приняли решение увеличить сбросы с Волгоградского гидроузла, что позволит улучшить водохозяйственную обстановку в регионе.