Объемы экспорта мороженого на Кубани за пять лет увеличили в восемь раз

КРАСНОДАР, 10 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край с 2016 года в восемь раз нарастил объемы поставок мороженого за рубеж. Продукцию отправляли в 20 стран мира. В ближайшее время в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" единственный кубанский экспортер мороженого намерен выйти на рынки Северной и Латинской Америки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

"Мороженое на зарубежные рынки поставляет Кореновский молочный консервный комбинат. Сегодня его продукцию покупают 20 стран, в числе которых Китай, США, Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болгария и Канада. С 2016 года Краснодарский край в восемь раз увеличил экспорт этого продукта. В ближайших планах у завода - выход на рынки Северной и Латинской Америки", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что предприятие для повышения конкурентоспособности получит инвесткредит в размере 1,3 млрд рублей. Ранее сообщалось, что за первые 4 месяца 2021 года объем поставок составил 500 тонн. Мороженое в Краснодарском крае в общей сложности производят четыре крупных завода, в 2021 году уже произведена 41 тыс. тонн.

Развитие экспорта мороженого в регионе осуществляется за счет нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", регион в 2021 году планирует в рамках нацпроекта экспортировать сельскохозяйственную продукцию на $2,7 млрд.