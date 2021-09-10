Минсельхоз заявил, что объем собранных зерновых достиг 97,2 млн тонн

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Объем собранных зерновых и зернобобовых культур в России достиг 97,2 млн тонн, в том числе 70 млн тонн пшеницы. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Уборочная кампания в стране вышла на финишную прямую, российским аграриям осталось собрать урожай с 17% посевной площади. Намолочено 97,2 млн тонн зерновых культур, из них 70 млн тонн пшеницы, 17,3 млн тонн ячменя, 661,6 тыс. тонн кукурузы на зерно", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, в сложившихся неблагоприятных погодных условиях текущие результаты уборочной кампании можно оценить позитивно. При этом по некоторым культурам урожайность превышает прошлогодние показатели, в том числе по кукурузе, сахарной свекле и рису. В настоящее время аграрии ряда регионов уже приступили к севу озимых культур под урожай 2022 года. На 10 сентября он проведен на площади 6,3 млн га.

В Минсельхозе также сообщили о том, что с начала года сельхозтоваропроизводители уже закупили свыше 3,3 млн тонн минудобрений, что на 300 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Также участники заседания обсудили темпы приобретения сельскохозяйственной техники и проведение мелиоративных работ в субъектах.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Минсельхоз России сохраняет свой прогноз по производству зерна на уровне 127,4 млн т, в том числе пшеницы - около 81 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США оценивает урожай пшеницы в России в 72,5 млн тонн.