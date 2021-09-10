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Минсельхоз заявил, что объем собранных зерновых достиг 97,2 млн тонн

По данным ведомства, из них 70 млн тонн пшеницы, 17,3 млн тонн ячменя, 661,6 тыс. тонн кукурузы на зерно

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Объем собранных зерновых и зернобобовых культур в России достиг 97,2 млн тонн, в том числе 70 млн тонн пшеницы. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Уборочная кампания в стране вышла на финишную прямую, российским аграриям осталось собрать урожай с 17% посевной площади. Намолочено 97,2 млн тонн зерновых культур, из них 70 млн тонн пшеницы, 17,3 млн тонн ячменя, 661,6 тыс. тонн кукурузы на зерно", - отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, в сложившихся неблагоприятных погодных условиях текущие результаты уборочной кампании можно оценить позитивно. При этом по некоторым культурам урожайность превышает прошлогодние показатели, в том числе по кукурузе, сахарной свекле и рису. В настоящее время аграрии ряда регионов уже приступили к севу озимых культур под урожай 2022 года. На 10 сентября он проведен на площади 6,3 млн га.

В Минсельхозе также сообщили о том, что с начала года сельхозтоваропроизводители уже закупили свыше 3,3 млн тонн минудобрений, что на 300 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Также участники заседания обсудили темпы приобретения сельскохозяйственной техники и проведение мелиоративных работ в субъектах.

Как сообщалось ранее, в настоящее время Минсельхоз России сохраняет свой прогноз по производству зерна на уровне 127,4 млн т, в том числе пшеницы - около 81 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США оценивает урожай пшеницы в России в 72,5 млн тонн.

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