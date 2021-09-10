Омбудсмен заявил, что ресторанам не хватает до 30% сотрудников из-за оттока мигрантов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российским ресторанам не хватает до 30% сотрудников из-за оттока мигрантов в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил в пятницу на Столыпин-форуме вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

"В ресторанах сегодня в среднем нехватка сотрудников до 30%. И мы не наберем на эти места никого, если не вернутся мигранты. Дело даже не в повышении зарплат: повышая зарплаты, рестораны просто хантят [переманивают] людей из других заведений. Это перетекание, а не привлечение новых сотрудников", - сказал он в ходе одной из дискуссий на форуме.

Миронов рассказал, что предлагает разработать программу, стимулирующую приток рабочей силы в страну. "С этим надо работать либо на федеральном уровне, либо на муниципальном. Надо, во-первых, организовать дешевые чартеры для прилета мигрантов в РФ, во-вторых, обеспечить их доступным недорогим жильем <...> И самое главное, наверное, - город должен гарантировать, что если будет новая волна [коронавируса], они будут на каком-то обеспечении находиться", - добавил Миронов.

IV Столыпин-форум "Постковидный синдром - экономика по-другому" проходит 9-10 сентября в Москве. Участие в нем принимают более 200 российских и зарубежных спикеров. Организаторами форума, который традиционно проходит при поддержке федерального бизнес-омбудсмена, выступают Институт экономики роста им. Столыпина и МГИМО. ТАСС является информационным партнером мероприятия.