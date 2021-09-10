McDonald's за пять лет откроет в Башкирии до семи новых ресторанов

СИБАЙ /Республика Башкортостан/, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Башкортостан и ООО "Макдоналдс" подписали соглашение о сотрудничестве на всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье - 2021", который состоялся 9-10 сентября в Сибае. Компания намерена в ближайшие пять лет открыть до семи новых ресторанов в регионе, инвестировав порядка 650 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Башкортостан и ООО "Макдоналдс". Компания намерена реализовать проект строительства и развития сети предприятий быстрого обслуживания "Макдоналдс" в Республике Башкортостан, в рамках которого запланировано открытие в течение ближайших пяти лет до семи новых предприятий в регионе, с общим объемом инвестиций до 650 млн рублей", - сказано в соглашении.

Инвестпроект позволит создать около 600 новых рабочих мест. Дополнительно прорабатывается проект открытия бесплатной гостиницы "Семейная комната Роналда Макдоналда", в которой смогут проживать родители находящихся на длительном лечении в медучреждениях Уфы детей.

Инвестиционный форум прошел с 9 по 10 сентября, его организовали Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. Состоялись стратегические сессии по вопросам рекультивации промышленных территорий, дискуссионные секции по развитию АПК, внутреннего туризма. На форум были приглашены представители федеральных и региональных госучреждений, российского и зарубежного бизнеса, инвесторы, эксперты, также в связи с открытием границ ожидается присутствие иностранных спикеров. Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье - 2021" прошел с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора.