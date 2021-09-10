Цифровую платформу по повышению урожайности запустят в Мордовии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Наноцентр Мордовии займется повышением урожайности органического земледелия с помощью цифровой платформы "Органический кибергектар". Об этом сообщает пресс-служба группы "Роснано".

"В нашем портфеле есть несколько стартапов в области биотеха, которые решают задачи по повышению урожайности различных сельскохозяйственных культур в агропредприятиях. Это уже оцененные рынком стимуляторы роста, биофунгициды, биоконсерванты, и другие безопасные биопрепараты. Считаем, что их применение в сочетании с инструментами цифровизации даст синергетический результат и значительно повысит эффективность растениеводства, в том числе в сегменте органического земледелия. Мы готовы делиться своей экспертизой и создавать кооперационные связи для развития бизнеса в этом растущем сегменте", - заявил глава Наноцентра Мордовии Максим Чепезубов, слова которого приводятся в сообщении.

Проект предусматривает вывод на рынок стимуляторов роста, биоконсервантов, биофунгицидов и других биопрепаратов для органического сельхозпроизводства. Будут созданы цифровые системы земельных ресурсов и применения удобрений, проведена роботизация сельского хозяйства. В перспективе рассматривается возможность создания сельхозпродукции с заданными потребительскими свойствами, уточнили в пресс-службе.

Ранее на форуме "Архипелаг 20.21" генеральный директор Наноцентра Мордовии Максим Чепезубов предложил рассмотреть концепцию "Кибергектара" применительно к органическому земледелию. Наноцентром создано несколько стартапов, разрабатывающих и продающих биоудобрения и биопрепараты для защиты растений, которые, в отличие от традиционных химических удобрений и препаратов, можно применять в органическом земледелии.

По данным Минсельхоза, в России 10 млн гектаров земли, пригодной для органического земледелия. В Мордовии 15% валового регионального продукта производится сельским хозяйством; в нем занято около 20% работников. Рынок органических продуктов один из самых динамичных в мире: с 2000 года вырос в 5 раз. По прогнозам, его рост продолжится на 10-12% ежегодно до середины десятилетия и достигнет $130 млрд.