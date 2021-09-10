Суд 29 сентября рассмотрит протокол в отношении Google за отказ удалить незаконный контент

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве 29 сентября рассмотрит еще один протокол Роскомнадзора в отношении компании Google об административном правонарушении, связанном с отказом удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Ранее общая сумма штрафов, наложенных на компанию по аналогичным протоколам российскими судами, превысила 30 млн рублей. "В суд поступил административный материал об административном правонарушении в отношении Google, заседание по нему назначено на 29 сентября", - сказала собеседница агентства.

Компании Google LLC вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ"). Статья предусматривает штраф для юридических лиц в размере до 4 млн рублей.

Роскомнадзор ранее сообщал о неудалении YouTube, принадлежащего Google LLC, порядка 5 тыс. запрещенных материалов. По данным службы, администрация YouTube игнорирует требования ведомства о необходимости удаления материалов, содержащих ложную информацию, в том числе о коронавирусе. Ведомство уточняло, что видеохостинг является лидером по количеству неудаленного противоправного контента. В отношении Google LLC с начала года составлено 11 протоколов за неудаление противоправных материалов. Также Роскомнадзор обратился в суд в связи с отказом компании локализовать базы данных российских пользователей в РФ.