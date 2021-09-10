Цена на алюминий достигла максимума с июля 2008 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цена на алюминий на LME в пятницу достигла $2 тыс. 923 за тонну, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена была выше этого уровня в июле 2008 года.

С начала года стоимость металла выросла более чем на 40%, ускорив свой рост в последнюю неделю на фоне новостей о государственном перевороте в Гвинее, на долю которой приходится 20% мировой добычи бокситов - основного сырья для производства алюминия.

В конце прошедшей недели лидер гвинейских мятежников Мамади Думбуя по национальному телевидению объявил о задержании президента страны Альфы Конде, роспуске правительства и приостановке действия конституции.

Однако позднее Думбуя заверил иностранных инвесторов и партнеров в том, что новые власти страны выполнят свои обязательства, и призвал горнодобывающие компании продолжать свою деятельность.

Причины роста

"Цены на алюминий росли с начала года в рамках общего удорожания сырьевых товаров за счет различных программ стимулирования мировых экономик для выхода из кризиса после локдаунов в связи с пандемией. Затем Китай начал реализацию программ по снижению выбросов, ограничивая объемы выплавки алюминия, что привело к дальнейшему повышению цен", - пояснила аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская.

Цена на алюминий с начала года была подвержена "общей повышательной тенденции, вызванной беспрецедентными по объемам вливаниям ликвидности со стороны центральных банков мира и, прежде всего, ФРС США", полагает руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

"На этой волне ликвидности цены на алюминий выросли до уровней $2,5 тыс.-2,6 тыс. за тонну. И хотя последовавшие после этого новости о желании регуляторов США перейти к более сдержанной политике несколько охладили рынок, в июле ввод экспортных пошлин в России подстегнул котировки металла и поднял их в среднем $50-70 за тонну", - пояснил аналитик.

С 1 августа в России действуют пошлины на экспорт алюминия в 15%, но не менее $254 за тонну. "Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России.

Прогноз динамики

Однако аналитики Национального рейтингового агентства не ожидают дальнейшего роста цены на металл. "В целом, поведение новых властей Гвинеи пока не говорит о каких-либо серьезных угрозах для отрасли. Мы ожидаем ужесточения деятельности монетарных властей в США и снижение панических настроений относительно поставок бокситов из Гвинеи, что будет способствовать коррекции цен на алюминий к уровням $2,4 тыс.-2,5 тыс. за тонну к концу года", - сказал Грушинин.

В то же время, по мнению Ализаровской из Райффайзенбанка, если риски в Гвинее все же будут реализовываться, то можно ожидать "и больших скачков, и высокой волатильности" в цене на металл.

"Русал" владеет в Гвинее Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, компания реализует проект по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан.