Лавров: интеграционные документы России и Белоруссии создают основу для единой экономики

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Главная задача документов об интеграции РФ и Белоруссии заключается в том, чтобы создать основу для формирования единой экономики Союзного государства. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

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"Самое важное в этих документах, что они существенно укрепляют позиции экономики и России, и Белоруссии и создают дополнительные основы для формирования полноценной экономики Союзного государства Белоруссии и России", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг на пресс-конференции по итогам подписания 28 союзных программ констатировали, что вопросы введения единой валюты и создания Союзного парламента могут быть рассмотрены, но в настоящий момент не стоят на повестке дня.

Как сообщалось в четверг, по итогам встречи Путина и Лукашенко в Кремле были согласованы 28 союзных программ двух государств. Президент РФ отметил, что на переговорах удалось достичь договоренностей о проведении общей макроэкономической политики, интеграции платежных систем, углублении сотрудничества в информационной безопасности, в таможенной, налоговой, энергетической сферах и на других направлениях.