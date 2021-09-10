Завод по производству муки из рыбных отходов появится в Мурманске в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Завод по производству рыбной муки и жира из остатков переработки рыбной продукции планируют построить в Мурманской области в 2022 году. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 400 млн рублей. Об этом корреспонденту ТАСС на IV Международном рыбопромышленном форуме рассказал генеральный директор ООО "Мурман Сифуд" Владимир Хижняков.

"Мы вначале построили большой завод по переработке рыбы и у нас есть отходы, которые мы не хотим выбрасывать, а хотим их перерабатывать и получать свой высококачественный продукт. Все отходы, которые собираются будут использованы в качестве сырья, другие заводы также смогут поставлять туда свои отходы. Результатом технологической цепочки станет рыбная мука с большим количеством протеина", - сказал он.

Хижняков также добавил, что после проведения общественных слушаний и экологической экспертизы начнется строительство. Фундамент планируется заложить уже в этом году. А сам завод построят в следующем, уже подписан контракт на поставку оборудования, срок изготовления 9 месяцев. Приблизительная стоимость проекта 400 млн рублей. Произведенную муку будут использовать в изготовлении комбикорма.

IV Международный рыбопромышленный форум является крупнейшим отраслевым мероприятием. Он проходил на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" с 8 по 10 сентября. В нем приняли участие более 350 российских и зарубежных компаний. Главная тема деловой программы этого года-пути развития отрасли в условиях пандемии. Участники форума обсудили вопросы, касающиеся рыбной отрасли: от вылова, переработки морепродуктов и доставки улова конечному потребителю до судостроения и ремонта, финансовых и страховых услуг и научного сопровождения. ТАСС выступил официальным информационным партнером мероприятия.