Правила маркировки не потребуют от ресторанов найма нового персонала

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правила маркировки продукции для ресторанов вступят в силу с 1 сентября 2022 года, они не потребуют сложных действий со стороны сотрудников, найма дополнительного персонала, закупки нового оборудования. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который является оператором системы маркировки.

"Предприятиям общественного питания нужно всего лишь принимать маркированную продукцию по ЭДО [электронный документооборот] и осуществлять ее списание. Это простые действия, для которых не требуется ни дополнительный персонал, ни оборудование, ни программы. Малый бизнес может использовать бесплатные сервисы маркировки - личный кабинет, ЭДО.Лайт и мобильное приложение, которое заменяет сканер "Честный знак. Бизнес", - сказали в ЦРПТ.

В центре отметили, что находятся в постоянном диалоге с представителями бизнеса и способствуют максимально комфортным условиям внедрения маркировки на предприятиях.

"Система маркировки прежде всего защищает предприятия общественного питания, а также их гостей от некачественных и небезопасных продуктов. Особенно это актуально для малого бизнеса, который по разным причинам не всегда имеет возможность осуществлять закупки продуктов у крупных, проверенных поставщиков и не может быть уверен в продуктах, которыми он кормит гостей. В данном случае маркировка позволяет представителям общепита проверять подлинность продукции, ее происхождение, а также дает уверенность в том, что срок годности закупаемых продуктов соответствует этикетке и продукты свежие", - добавили в ЦРПТ.

Обеспокоенность представителей общепита

Сопредседатель экспертного совета при Корпорации МСП, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов направил письмо статс-секретарю - заместителю министра промышленности и торговли РФ Виктору Евтухову (копия имеется в распоряжении ТАСС), в котором выразил обеспокоенность предстоящими изменениями в части ввода и вывода из оборота продовольственных товаров, подлежащих обязательной маркировке, для производителей, дистрибьюторов и конечных продавцов, в том числе предприятий общественного питания.

По его данным, участники оборота будут обязаны зарегистрироваться в системе "Честный знак". При производстве товара, подлежащего обязательной маркировке, на него будет наноситься двухмерный штрихкод "DataMatrix", в котором будет содержаться вся информация о товаре и о его перемещении от производителя до конечного продавца. Прием и реализация такого товара будут аналогичными алкогольной продукции и ЕГАИСУ. Во время поступления товара нужно будет отсканировать каждую единицу товара (штрихкод DataMatrix) и сравнить полученные данные с УПД (универсальным передаточным документом). Если расхождений в отсканированной информации и УПД не будет, то такой товар следует принимать, а если будут различия, то придется отказаться от приемки. Затем нужно будет передать данные о выводе товара из оборота, перед их переработкой еще раз отсканировать единицу товара. Вся информация о приемке товара и выводе его из оборота будет попадать в систему "Честный знак". В случае нарушения указанного порядка предприниматели будут привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, говорится в письме.

"Необходимость исполнения указанного порядка приведет к тому, что предприятия общественного питания, в том числе и маленькие семейные рестораны с ограниченным количеством сотрудников, будут вынуждены принять новых сотрудников для отслеживания и контроля на кухне поваров, которые в своем производственном процессе перерабатывают продукцию. Невозможность в рамках сложного технологического процесса производства блюд и кулинарной продукции проконтролировать каждый шаг поваров приведет к существенным штрафам и уголовным делам, закрытию и банкротству предприятий общественного питания", - отмечает в письме Миронов.

Он указал, что предприятия общественного питания по сути также являются конечными потребителями, так как приобретают маркированную продукцию не для дальнейшей продажи, а для изготовления из нее собственного готового продукта. "Другими словами, вода разливается по стаканам, сыр режется, молоко и масло используются в кулинарии и т. д. Таким образом, выводить из оборота маркированную продукцию должен тот участник оборота, который продал ее предприятию общественного питания", - пояснил он.

В связи с этим автор письма предложил "рассмотреть вопрос об отнесении предприятий общественного питания к конечному потребителю и внести соответствующие изменения в правила маркировки продовольственных товаров".