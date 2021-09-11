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Первый в России робот-банкир заработал в аэропорту Симферополя

Андроид умеет регистрировать банковские карты и открывать счета

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Первый робот от резидента "Сколково", который умеет зарегистрировать банковскую карту и открыть счет, приступил к работе в одном из отделений банков в аэропорту Симферополя в Крыму. Об этом рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Российская компания "Промобот" и Российский национальный коммерческий банк создали робота для регистрации банковских карт. Теперь гости и жители Республики Крым смогут быстро и безопасно получить банковскую карту или открыть счет в местном отделении банка", - сказал собеседник агентства.

Андроидов уже можно увидеть в отделениях различных банков, но, по словам разработчиков, это первый робот, который может не только проконсультировать, но и оказывает банковские услуги. Так, с его помощью можно сфотографироваться или распечатать фотографию, открыть счет или зарегистрировать карту.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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