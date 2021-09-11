В Госдепе заявили, что США продолжат сдерживать начало работы "Северного потока - 2"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. США будут продолжать работу по сдерживанию запуска газопровода "Северный поток - 2", несмотря на завершение его строительства. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн в субботу на форуме YES Brainstorming.

"Северный поток - 2" - это плохая идея, опасный геополитический проект, который ничего общего с поставками газа не имеет и угрожает европейским странам. США не прекратят усилий для воздействия на "Северный поток - 2", будем работать, чтобы он прошел тщательную процедуру сертификации, а также полностью отвечал требованиям Четвертого энергопакета ЕС", - сказал он.

Представитель Госдепа считает, что предпринятые Вашингтоном усилия по отсрочке строительства газопровода дали результаты. "Нас изначально беспокоили не российская нефть или газ, а их политическое использование в Европе. Именно для противодействия этому мы предприняли усилия по обеспечению Европы сжиженным газом, что существенно уменьшило политическое влияние РФ", - добавил Хохштайн.

Касаясь опасений Украины относительно прекращения российского газового транзита по ее территории, он отметил, что действующий контракт Киева с "Газпромом" действует до 2024 года. Кроме того, советник Госдепа подтвердил помощь Украине по развитию альтернативной и ядерной энергетики.

"Северный поток - 2"

В Москве неоднократно подчеркивали, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. 9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что "Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, так как "это чисто экономический проект, и у России нет никаких планов использовать его в каких-то иных целях".

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.

В пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы. "Газпром" ранее сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.