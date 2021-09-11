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Собянин заявил, что экономические показатели Москвы превзошли допандемические

Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Бобылев/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Показатели экономики и промышленности в Москве восстановились до допандемических показателей и превзошли уровень 2019 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Благодаря вот этим [принятым] мерам и решениям экономика в Москве не только восстановилась, она даже уже превзошла докризисный уровень 2019 года, причем достаточно прилично - от 7 до 20 с лишним процентов по разным отраслям и направлениям. Инвестиции увеличились, объемы промышленности увеличились, объемы строительства увеличились, значительно уменьшилась безработица, она практически вышла на докризисный уровень, что чрезвычайно важно", - сказал Собянин.

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