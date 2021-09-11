Путин: Москва демонстрирует хорошие показатели развития в сравнении с иными агломерациями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва является уже не просто городом, а агломерацией мирового масштаба, и она демонстрирует хорошие показатели развития по сравнению с другими подобными территориями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, которая прошла в День города.

"Когда мы встречаемся с вами, всегда обсуждаем комплекс вопросов, связанных с развитием и жизнедеятельностью Москвы. Москва - столица, Москва - город, и в то же время городом-то ее назвать уже, наверное, нельзя", - заметил глава государства.

Москва сейчас, продолжил президент, - это "огромная, мирового масштаба агломерация". "И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто в последнее время говорим, и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует по сравнению с другими агломерациями подобного рода очень хорошие показатели развития", - сказал Путин.