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Собянин сообщил, что МЦД-5 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

В 2023 году запустят МЦД-3, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5, "Ярославско-Павелецкий") в 2024-2025 году, сообщил в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.

"МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 - постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024-2025 годы", - сказал Собянин.​​​​

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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