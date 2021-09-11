Собянин сообщил, что МЦД-5 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию пятый Московский центральный диаметр (МЦД-5, "Ярославско-Павелецкий") в 2024-2025 году, сообщил в субботу на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин.

"МЦД-3 мы планируем запустить в 2023 году. МЦД-4 - постараемся тоже в 2023 году, но, может, он перейдет на 2024-й. Сейчас с железнодорожниками пытаемся максимально ускорить его. И останется пятый диаметр, он планируется на 2024-2025 годы", - сказал Собянин.​​​​