Путин считает, что электробусы в Москве очень важны с точки зрения экологии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Запуск в Москве электробусов очень важен с точки зрения экологических стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным, которая прошла в День города.

"Насколько известно, Москва занимает первое место в Европе по количеству электробусов. Это очень важно не только для того, чтобы этим похвастаться, но это прежде всего важно с точки зрения обеспечения необходимых экологических стандартов", - подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание на то, что Москва - это крупный промышленный и транспортный центр. "Знаю, что ваша команда этим вопросам уделяет должное внимание", - добавил Путин.