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Кабмин расширил федеральную научно-техническую программу по развитию сельского хозяйства

В частности, в перечень программ были добавлены такие направления, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 года четырьмя новыми подпрограммами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в перечень программ были добавлены такие направления, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".

На выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана обеспечить стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов, превосходящих импортные аналоги по своим производственным характеристикам.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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