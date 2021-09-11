Кабмин расширил федеральную научно-техническую программу по развитию сельского хозяйства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет Федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 года четырьмя новыми подпрограммами. Об этом в субботу сообщила пресс-служба кабмина.

"Это решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, в перечень программ были добавлены такие направления, как "Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных", "Развитие селекции и семеноводства масличных культур", "Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород", "Развитие виноградарства, включая питомниководство".

На выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета.

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана обеспечить стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции, полученной за счет применения семян новых отечественных сортов, превосходящих импортные аналоги по своим производственным характеристикам.