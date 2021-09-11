Глава "Нафтогаза" считает, что путем санкций США могут заблокировать "Северный поток - 2"

"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом "Северный поток - 2" не будет работать", - сказал он в субботу на форуме YES Brainstorming.

При этом глава "Нафтогаза" подчеркнул, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, но в последнее время ограничения были сняты.

В пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.