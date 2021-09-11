Глава "Нафтогаза" считает, что путем санкций США могут заблокировать "Северный поток - 2"

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. США могут заблокировать работу газопровода "Северный поток - 2" путем введения санкций. Так считает глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу. Таким образом "Северный поток - 2" не будет работать", - сказал он в субботу на форуме YES Brainstorming.
При этом глава "Нафтогаза" подчеркнул, что санкции США долгое время блокировали строительство газопровода, но в последнее время ограничения были сняты.
В пятницу "Газпром" сообщил, что строительство "Северного потока - 2" завершено утром 10 сентября. Как ожидается, далее будут проведены пусконаладочные работы.
"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.
Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено. "Газпром" сообщал, что по газопроводу "Северный поток - 2" в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.