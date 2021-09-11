Ростуризм разработает туристические джип-туры и морские экскурсии по Камчатке

ТАСС, 11 сентября. Ростуризм совместно с властями Камчатки разработают туристические маршруты с использованием автомобильного и морского транспорта, сообщила в субботу пресс-служба Ростуризма по итогу рабочей поездки главы ведомства Зарины Догузовой на Камчатку.

"По словам руководителя Ростуризма, вертолетные экскурсии являются важной частью отдыха и путешествий по Камчатке - в то же время нужно параллельно развивать больше вариантов и возможностей для отдыха и без использования авиации. Для диверсификации туристических потоков Ростуризм вместе с регионом займется разработкой туристических маршрутов, включая посещение уникальных вулканов и природных точек притяжения Камчатки с использованием автомобильного и морского транспорта: это и популярные джип-туры, и морские экскурсии, включая круизы, и возможности для отдыха недалеко от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Скоро на Камчатке будет запущен проект по организации мотоэкскурсий, которые будут проводить владельцы уникального для Дальнего Востока мотопарка, построенного вблизи Петропавловска-Камчатского. "Уникальная трасса для мотокросса разработана совместно с лучшим новозеландским дизайнером трасс Грегом Аткинсом - человеком с 30-летним опытом строительства треков. Проект пока только развивается, но в планах строительство отеля и запуск мотоэкскурсий по Камчатке", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.