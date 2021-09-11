Мастер-план для Халактырского пляжа с черным песком на Камчатке создадут в 2022 году

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Мастер-план для развития туризма на Халактырском пляже на Камчатке создадут в 2022 году. Такое поручение дала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова во время рабочей поездки на Камчатку, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Такие места, как Халактырский пляж, нуждаются в едином концептуальном туристическом мастер-плане, чтобы задать правильное развитие этого места на годы вперед без вреда для природы и с возможностью проводить время на пляже круглый год. По словам Зарины Догузовой, такой мастер план для Халактырского пляжа должен быть создан уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки неподалеку от города Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой этого пляжа является черный вулканический песок. Толща черного песка достигает 20 м, а само побережье растянулось более чем на 30 км.

Президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.