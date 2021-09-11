Суда на подводных крыльях запустили из Нижнего Новгорода в Балахну после 30 лет перерыва

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Маршрут судов на подводных крыльях по Волге между Нижним Новгородом и Балахной восстановили в Нижегородской области после почти 30-летнего перерыва. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram глава региона Глеб Никитин.

"Наши "Валдаи" опять начали ходить по маршруту Нижний Новгород - Балахна. Спустя почти 30 лет", - написал Никитин.

По его словам, для этого в Балахне построили новый причал. Городской округ стал одним из победителей конкурса "Малые города и исторические поселения с проектом создания "Берега ремесел".

Никитин добавил, что в городе предстоит благоустроить большую часть набережной. "Будет новое туристическое направление", - заключил губернатор.

В Балахне проживают около 50 тыс. человек, город находится на правом берегу Волги примерно в 35 км от Нижнего Новгорода.

В этом году навигация судов на подводных крыльях в Нижегородской области открылась 20 мая в День Волги. Судно "Валдай-45Р" было представлено на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году. Оно рассчитано на перевозку 45 пассажиров на расстояние около 500 км.