Премьер Белоруссии заявил, что республика ищет возможности для создания грузового флота

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белоруссия обсуждает возможности для создания своего грузового порта и кооперации с Россией в транспортировке нефтепродуктов и калийных удобрений. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1" в субботу.

"С учетом того, что мы в очень сжатые сроки выработали выгодную для нас схему транспортировки нефтепродуктов, мы найдем решение и по калийными удобрениям и по всей остальной белорусской продукции, которая отгружается через морские порты. Более того, мы очень серьезно в настоящее время рассматриваем вопрос создания собственного грузового морского терминала, анализируем перспективы приобретения или создания собственного грузового флота для того, чтобы минимизировать издержки на фрахт. Так что в этом направлении работаем очень серьезно", - сказал белорусский премьер.