Путин поручит кабмину проработать программу модернизации электросетей Псковской области

ПСКОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился дать поручение правительству рассмотреть вопрос о реализации пятилетней программы модернизации электросетей Псковской области.

В субботу Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, в ходе которой глава региона попросил президента дать поручение правительству по этой программе.

"Хорошо", - сказал в ответ губернатору глава государства.

По словам Ведерникова, на сегодняшний день на 95% электросетевого комплекса региона не проводились серьезные ремонты на протяжении последних 25 лет, и поэтому в Псковской области регулярно сталкиваются с проблемами обрывов сетей и отключениями большого числа потребителей. "В этом году было много неблагоприятных погодных условий, и по состоянию на сегодняшний день их гораздо больше, чем за весь прошлый год. Мы поработали в этой части с экспертами, с синоптиками. Они все в один голос говорят, что такие негативные природные условия будут чаще и последствия от них будут сильнее", - сказал Ведерников.

Губернатор добавил, что регион полностью исчерпал тот объем мер, которые мог предпринять для решения этой проблемы самостоятельно. Власти области сформировали пятилетнюю программу модернизации с необходимым объемом финансирования в 5 млрд рублей. "Мы эту пятилетнюю программу повышения энергоэффективности в регионе согласовали с Минэнерго, и мы бы попросили вашего поручения правительству с тем, чтобы в этой части поработать, потому что ситуация будет усугубляться. Дальше все равно придется решать, только будет дороже и сложнее", - сказал Ведерников.

В конце 2020 года Псковская область трижды страдала от неблагоприятных погодных явлений, в том числе ледяного дождя и снежного циклона. Из-за налипания мокрого снега на проводах 2 января более тысячи населенных пунктов Псковской области с населением более 16 тыс. человек остались без энергоснабжения, были обесточены также 13 социально значимых объектов. Энергоснабжение удалось полностью восстановить утром 8 января.