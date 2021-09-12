Ростсельмаш более чем на 40% увеличил инвестиционную программу, рассчитанную до 2024 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель сельхозмашин - группа компаний Ростсельмаш - в период до 2024 года увеличит инвестиции в развитие производства с 19,9 млрд до 28,5 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе группы со ссылкой на гендиректора ПАО "Ростсельмаш" Дмитрия Удраса.

"Инвестиционная программа компании до 2024 года увеличилась с 19,9 млрд до 28,5 млрд рублей. Первоначальная сумма рассчитывалась по оптимистичному сценарию. Кроме того, мы расширили инвестпрограмму. В текущих проектах представлены реалистичные цифры с учетом растущих расходов", - привели в пресс-службе слова гендиректора.

Говоря о корректировке инвестпрограммы, Удрас отметил, что в компании изначально рассчитывали, что завод трансмиссий будет мощностью 90 тыс. единиц шестерен в год. Однако поскольку был пересмотрен план по увеличению моделей и модификаций тракторов, были пересмотрены и планы по объему производства шестерен и валов. Мощности завода трансмиссий были увеличены до 150 тыс. штук в год. Кроме того, к первоначальным планам добавилось три новых окрасочных комплекса.

В числе приоритетных проектов гендиректор назвал четыре окрасочных комплекса, новый тракторный завод, разработку новых моделей комбайнов и тракторов, трансмиссий, коробок передач и мостов, новых типов навесного и прицепного оборудования. "Помимо обозначенных проектов мы вкладываем средства в создание интеллектуальных технологий и умных цифровых систем для агропромышленного комплекса", - напомнил Удрас.

В начале сентября "Ростсельмаш" приступил к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству тракторов, дорожно-строительной и коммунальной техники. Предприятие будет выпускать до 5 тыс. единиц машин в год. По словам президента союза "Новое содружество", совладельца "Ростсельмаша" Константина Бабкина, создание нового производства позволит компании выйти на новый для нее рынок, а также полностью локализовать в России производство тракторов.

Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.