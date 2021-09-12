FT: Mercedes и BMW ограничат предложение, чтобы сохранить высокие цены на свою продукцию

ЛОНДОН, 12 сентября. /ТАСС/. Германские автоконцерны Daimler и BMW планируют ограничивать в будущем объемы поставок своих автомобилей и делать ставку на премиальный сектор, чтобы сохранить цены на них на том более высоком уровне, на который они поднялись во время пандемии. Об этом сообщила в воскресенье британская газета Financial Times.

Она указывает на то, что нехватка микросхем, с которыми за время пандемии столкнулись автопроизводители по всему миру, привела к сокращению предложения новых машин и повышению их стоимости. Как говорится в статье, во время пандемии Daimler и BMW убедились в том, что клиенты готовы платить больше за их продукцию.

"Мы будем сознательно недостаточно удовлетворять спрос", - сообщил изданию директор по финансовым вопросам Daimler Харальд Вилгельм. Он добавил, что одновременно концерн "будет совершать переход к более высокому, люксовому сегменту".

Эту же концепцию решили взять на вооружение и в BMW. Директор по финансовым вопросам баварского концерна Николас Петер признал, что компания "зафиксировала значительное улучшение способности по ценообразованию за последние 24 месяца". Поэтому концерн "намерен сохранить подход к обеспечению поставок", сказал он.

Меньше скидок, больше прибыли

Financial Times пишет о том, что во время нынешней пандемии автопроизводители отменили или сократили скидки клиентам по сравнению с допандемийными временами. Некоторые же модели продаются даже дороже, чем указано на ценнике. Со ссылкой на консалтинговую компанию Ellinghorst газета пишет, что в среднем уменьшение дисконта на 1% способно обеспечить автопроизводителям до $20 млрд дополнительной прибыли.

"Клиенты готовы ждать от трех до четырех месяцев, и это помогает нашей способности устанавливать цены. Конечно, время ожидания не должно быть очень долгим, если же вы покупаете машину премиум-класса, такую как BMW, это эмоциональное решение. И уверен, что небольшое ожидание оставляет у покупателей еще более яркие и сильные впечатления", - высказал мнение Петер.

"Файнэншл таймс" уточняет, что доходы от продаж Daimler увеличились до 12,2% по итогам последнего отчетного периода по сравнению с 8,4% за аналогичный отрезок 2018 года. У BMW этот показатель вырос с 8,6% до 16%.