Более 60 тыс. компаний Москвы с начала пандемии воспользовались мерами поддержки

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 60 тыс. столичных организаций воспользовались мерами поддержки за время пандемии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"За время пандемии правительство Москвы приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки столичного бизнеса, в рамках которых различными мерами поддержки уже воспользовались 60,1 тыс. организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 700 тыс. человек", - сообщил Ефимов.

Как уточнил Ефимов, общий объем мер поддержки составил около 100 млрд рублей. Он также добавил, что сроки подачи заявок для получения субсидий продлены до конца года по всем программам поддержки.