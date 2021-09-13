Москве необходимо около 200 тыс. трудовых мигрантов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 200 тыс. трудовых мигрантов не хватает Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

"Сегодня Москве не хватает порядка 200 тыс. мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", - отметил Ефимов, отвечая на вопрос о проблеме нехватки мигрантов, работающих на стройках.

По его словам, нехватка трудовых ресурсов провоцирует рост стоимости услуг застройщиков из-за того, что они перекупают друг у друга сотрудников.

Ранее первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин сообщил, что Минстрой прорабатывает вопрос ввоза трудовых мигрантов на стройки на чартерных поездах. Он уточнил, что запуску механизма препятствуют действующие коронавирусные ограничения. Кроме того, по словам Ломакина, необходимо учитывать законодательство стран, из которых планируется ввозить рабочих.