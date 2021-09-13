ЦБ Китая повысил курс юаня к доллару до максимума за три месяца

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник укрепил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 69 базисных пунктов, до 6,4497 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это максимальная отметка с 18 июня 2021 года.

Укрепление курса китайской валюты длится третий рабочий день подряд.

В январе глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн заявил, что двунаправленные колебания юаня к доллару в этом году будут нормой. Чиновник также указал на то, что КНР будет "поддерживать стабильность курса китайской валюты в разумном и сбалансированном диапазоне". Как заявил ранее начальник департамента по международным платежам Государственного управления валютного контроля КНР Гуань Тао, в первом полугодии курс юаня следовал по W-образной траектории по отношению к американской валюте.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.