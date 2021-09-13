В Думу внесут проект о пониженных тарифах по уплате страховых взносов для резидентов ОЭЗ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении пониженного тарифа по уплате страховых взносов по ставке 7,6% для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, проекты в которых направлены на создание новых технологий и разработок. Документ, который в понедельник планируют внести в Госдуму, есть в распоряжении ТАСС.

"Проектом федерального закона устанавливается для резидентов особых экономических зон технико-внедренческого типа пониженный тариф по уплате страховых взносов в совокупном размере 7,6% сроком на 10 лет. На сегодняшний день льгота по уплате страховых взносов по ставке 7,6% установлена только для резидентов ОЭЗ, работающих в IT-сфере", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам Кутепова, в настоящее время у 68 субъектов РФ есть возможность использовать лишь один преференциальный режим, позволяющий привлекать широкий круг инвесторов в ОЭЗ. Согласно пояснительной записке, характер реализации проектов резидентов технико-внедренческих ОЭЗ предполагает создание новых продуктов, разработок и технологий, направленных как на импортозамещение, так и на импортоопережение. В силу специфики своей деятельности данные компании-резиденты привлекают квалифицированный и высокооплачиваемый персонал, увеличивая расходы на формирование фонда оплаты труда по сравнению с компаниями - резидентами других типов особых экономических зон.

"По данным компаний-резидентов, доля затрат на фонд оплаты труда в бюджете разработок по проекту может доходить до 70-100%, а средняя заработная плата в компании - резиденте технико-внедренческой ОЭЗ составляет более 60 тыс. рублей, что превышает среднюю заработную плату по России. К 2022 году в ОЭЗ технико-внедренческого типа в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Московской, Томской областях будет создано более 22 тыс. рабочих мест", - подчеркивается в законопроекте.

Как считает автор законопроекта, доля полученных льгот по уплате страховых взносов может составлять до 30-50% от общего объема всех полученных резидентами налоговых льгот. Это позволит резидентам направить дополнительные денежные средства на реализацию проектов, скорейший выход на рынок и создание новых рабочих мест, добавляет сенатор.

Выпадающие доходы

Как отмечает Кутепов, снижение ставок страховых взносов для резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа также позволит в 2,5 раза нарастить годовой объем выручки и инвестиций, так как существующие и потенциальные резиденты смогут инвестировать высвобожденные в результате применения льготной ставки средства в развитие своих проектов.

По словам сенатора, согласно расчетам Минэкономразвития РФ, установление пониженных ставок приведет к возникновению выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов в 2022-2031 годах в размере почти 33 млрд рублей, при этом доход федерального и региональных бюджетов от уплаты резидентами ОЭЗ налоговых платежей за тот же период составит 292,1 млрд рублей. "Таким образом, чистый доход бюджетов составит 259 187 730 000 рублей", - отмечает Кутепов.

Кроме того, при установлении пониженной ставки к 2031 году в ОЭЗ технико-внедренческого типа ожидается 1 021 резидент, добавляет сенатор. При этом в случае непредоставления предлагаемых льгот по уплате страховых взносов количество резидентов данного типа ОЭЗ к 2021 году, по словам автора, составит всего 537 единиц. "В этой связи при установлении пониженной ставки чистый доход бюджета от уплаты резидентами ОЭЗ технико-внедренческого типа налоговых платежей будет на 108 206 500 000 рублей больше, чем при условии непредставления такой льготы резидентам ОЭЗ технико-внедренческого типа", - подчеркнул Кутепов.