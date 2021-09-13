В Томске началось строительство нового терминала аэропорта

ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Томска стоимостью 2,8 млрд рублей началось в понедельник, сообщил журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт, планировал начать строительство в 2020 году. Позже сроки перенесли. Согласно проекту, площадь здания составит 6,5 тыс. кв. м. Подрядчик - строительный холдинг "Новолекс".

"Мы сегодня ведем работы по перестройке воздушных ворот Томской области, и вся эта работа идет по трем направлениям. Во-первых, по поручению президента правительством РФ выделено 3 млрд на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, в этом году мы это дело закончим. Второе направление - администрация области за последние два года вложила почти 1 млрд рублей в строительство подъездных путей и остановочных комплексов. Ну и третье направление, благодаря чему мы сегодня здесь собрались - строительство нового аэровокзального комплекса. Сегодня начало этого замечательного пути", - сказал Жвачкин, дав старт строительству терминала.

Как сообщил на церемонии гендиректор холдинга "Новапорт" Сергей Рудаков, новое здание аэровокзала будет оборудовано телетрапами, комфортной инфраструктурой для отдыха пассажиров и расширенными зонами ожидания и досмотра. Завершится строительство в течение 16-18 месяцев. Старое здание аэровокзала будет переоборудовано под обслуживание международных линий.

Губернатор уточнил, что власти рассчитывают за счет иностранных студентов и новых маршрутов увеличить до 1 млн человек пассажиропоток аэропорта.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.